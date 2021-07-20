سياسي يمني لـ"الفجر": الخيار العسكري الأمثل لأزمة اليمن ويجب علي الأمم المتحدة تبني القضية الجنوبية (حوار)

◄الأقرب إلى الواقع هي الخيارات العسكرية للأزمة اليمنية

◄القضية الجنوبية هي أساس الحل في اليمن برمته

◄لن يكتب النجاح للأمم المتحده ومبعوثيها إلا إذا تبنت في أجندتها قضية شعب الجنوب

◄ما يحمله المبعوثين الأمميين من مشاريع كلها لم تكن من الواقع الذي يعيشه شعب اليمن





قال السياسي اليمني الدكتور حزام أحمد محمد ناصر الجمل، إن فشل مبعوثو الأمم المتحدة لم يكن الحوثيين هم السبب فقط ، ولكن ما يحملونه من مشاريع كلها لم تكن من الواقع الذي يعيشه شعب اليمن جنوبه وشماله.

وأضاف الجمل في حوار خاص لـ"الفجر" ، بأنه لن يكتب النجاح لمبعوثو الأمم المتحدة إلا اذا تبنت في أجندتها مظلومية شعب الجنوب وحقه في التحرير والاستقلال.

وإليكم نص الحوار:-

◄ حدثني حول جرائم ميليشيا الحوثي المستمرة ضد المدنيين؟

أكثر مايتعرض له المدنيين هي في مناطق المواجهات المسلحة المحتدمة في خطوط التماس مثل مناطق محافظة مأرب الشمالية ومناطق في محافظة الضالع الجنوبية وأيضا في خطوط التماس في محافظة للحج الجنوبية وبالنسبة للمحافظات التي يسيطر عليها مليشيا الحوثيين هناك هي منع أي تعبير سلمي مخالف لهم، وقد نقول أن المواطنين في شمال اليمن قد قبلوا بالحوثيين وارتضوا فيه ، وأن أغلبية الناس هناك لا يملكون الجرئة للمصارحة الحوثيين او للمعارضه لهم، ومايعانيه الشعب بكل فئاته هو الانتقال من السيء إلى الأسواء ،والمدنيين معرضين وتعرضوا أما في الحصار ويتعرضوا للقصف بالأسلحة وهناك المئات والآلاف من القتلى والجرحي من المدنيين وخاصه الأطفال والنساء من قبلهم؟

◄ أيهما أقرب لحل الأزمة باليمن.. الحلول السياسية أم العسكرية؟

بالنسبه للحلول السياسية أم العسكرية كلاهما فشل والأقرب إلى الواقع هي الخيارات العسكرية ، مثل من الحلول السياسية التي بدأت في العام 2011 اثناء انطلاق ما يسمى بالربيع العربي ، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، ومن ضمنها مخرجات الحوار الوطني وكل تلك المبادرات السياسية التي رعتها دول الخليج والأمم المتحدة.

◄كيف عرقلت المليشيات الحوثية عمل المنظمات؟

بالنسبه للعمل المنظمات كل المنظمات ومراكزها الأساسية هي متواجده في صنعاء وتعمل في شمال اليمن تحت القيود التي يشرطها الحوثيين تجاه المنظمات،وقد نقول أن المنظمات استطاعت أن تقدم بعض الخدمات الملموسة في شمال اليمن وجنوبه، ومطلوب من الأمم المتحده أن تزيد من جهودها في عمل المنظمات ودعمها سواء المنظمات الأجنبية والمحلية.

◄كيف تري وضع القضية الجنوبية خاصة بعد الأحداث الأخيرة؟

بالنسبه للقضية الجنوب هي أساس الحل في اليمن برمته ، الجنوب لديه قضية شعب بأكمله وهي فشل الوحدة اليمنيه التي تمت بين الجنوب والشمال في عام 1990 واستمرت اربع سنوات فقط وبعدها اندلعت المواجهات المسلحه وانتهت تلك المواجهات بإجتياح الجنوب بقوة السلاح في عام 1994 وما بعد هذا التاريخ بالنسبهة للجنوب هو يعيش تحت وطئة الاحتلال، وظل شعب الجنوب يقاوم، كما أن القضية الجنوبية هي قضية شعب الجنوب التي يتزعمها المجلس الانتقالي الجنوبي في الوقت الراهن.

◄ ما أهمية اتفاق الرياض.. وتأثيرات الإتفاق على انهاء الازمة باليمن؟

بالنسبه لاتفاق الرياض هو أتى للملمة أطراف الشرعية الممثله بالمجلس الانتقالي والأطراف الأخرى، وكان من أهداف اتفاق الرياض هو توحيد الجبهات للمواجهت الحوثيين، كما ان اتفاق الرياض لم تكتمل بنوده التي من ضمنها سحب قوات الشرعية من حضرموت وشبوه والتوجهة بتلك القوات إلى محافظة مارب الشمالية للمواجهة الحوثيين.

◄كيف تري وضع القضية الجنوبية خاصة بعد الأحداث الأخيرة؟

إن قضية الجنوب هي تواجة الحوثيين وايضا تواجه قوات الشمال المغتصبة لأرضنا في حضرموت وشبوه التي اجتاحتها تلك القوات في العام 1994، والتي مازالت متواجده حتى اللحظة.





◄ كيف أفشلت المليشيا الحوثي مهمة مبعوثو الأمم المتحدة؟

بالنسبه لمبعوثو الأمم المتحدة لم يكن الحوثيين هم السبب فقط ولكن ما يحمله المبعوثين الأمميين من مشاريع كلها لم تكن من الواقع الذي يعيشه شعب اليمن جنوبه وشماله، فلن يكتب النجاح للأمم المتحده ومبعوثيها السابقين والقادمين إلا إذا تبنت في أجندتها مظلومية شعب الجنوب وحقه في التحرير والاستقلال بإستعادة دولته، وهذا هو الحل والاقرب إلى الواقع والذي سيكتب له النجاح، ما دون ذلك لن ولم تستقر الأوضاع في اليمن مهما كانت المبادرات أو الضغوطات التي يمارسها المجتمع الدولي ، فالحل الجذري والأساسي في اليمن هو بحل قضية شعب الجنوب.