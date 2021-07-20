Advertisements

سياسي يمني لـ"الفجر": الخيار العسكري الأمثل لأزمة اليمن ويجب علي الأمم المتحدة تبني القضية الجنوبية (حوار)

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 08:14 ص
السياسي اليمني الدكتور حزام
السياسي اليمني الدكتور حزام
الشحات غريب
Advertisements

الأقرب إلى الواقع هي الخيارات العسكرية للأزمة اليمنية

القضية الجنوبية هي أساس الحل في اليمن برمته 

لن يكتب النجاح للأمم المتحده ومبعوثيها إلا إذا تبنت في أجندتها قضية شعب الجنوب

ما يحمله المبعوثين الأمميين من مشاريع كلها لم تكن من الواقع الذي يعيشه شعب اليمن


قال السياسي اليمني الدكتور حزام أحمد محمد ناصر الجمل، إن فشل مبعوثو الأمم المتحدة لم يكن الحوثيين هم السبب فقط ، ولكن ما يحملونه من مشاريع كلها لم تكن من الواقع الذي يعيشه شعب اليمن جنوبه وشماله.

 

وأضاف الجمل في حوار خاص لـ"الفجر"، بأنه لن يكتب النجاح لمبعوثو الأمم المتحدة إلا اذا تبنت في أجندتها مظلومية شعب الجنوب وحقه في التحرير والاستقلال.

وإليكم نص الحوار:-

حدثني حول جرائم ميليشيا الحوثي المستمرة ضد المدنيين؟

أكثر مايتعرض له المدنيين هي في مناطق المواجهات المسلحة المحتدمة في خطوط التماس مثل مناطق محافظة مأرب الشمالية ومناطق في محافظة الضالع الجنوبية وأيضا في خطوط التماس في محافظة للحج الجنوبية وبالنسبة للمحافظات التي يسيطر عليها مليشيا الحوثيين هناك هي منع أي تعبير سلمي مخالف لهم، وقد نقول أن المواطنين في شمال اليمن قد قبلوا بالحوثيين وارتضوا فيه ، وأن أغلبية الناس هناك لا يملكون الجرئة للمصارحة الحوثيين او للمعارضه لهم، ومايعانيه الشعب بكل فئاته هو الانتقال من السيء إلى الأسواء ،والمدنيين معرضين وتعرضوا أما في الحصار ويتعرضوا للقصف بالأسلحة وهناك المئات والآلاف من القتلى والجرحي من المدنيين وخاصه الأطفال والنساء من قبلهم؟

 

  أيهما أقرب لحل الأزمة باليمن.. الحلول السياسية أم العسكرية؟

بالنسبه للحلول السياسية أم العسكرية كلاهما فشل والأقرب إلى الواقع هي الخيارات العسكرية ، مثل من الحلول السياسية التي بدأت في العام 2011 اثناء انطلاق ما يسمى بالربيع العربي ، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، ومن ضمنها مخرجات الحوار الوطني وكل تلك المبادرات السياسية التي رعتها دول الخليج والأمم المتحدة.

 

كيف عرقلت المليشيات الحوثية عمل المنظمات؟

بالنسبه للعمل المنظمات كل المنظمات ومراكزها الأساسية هي متواجده في صنعاء وتعمل في شمال اليمن تحت القيود التي يشرطها الحوثيين تجاه المنظمات،وقد نقول أن المنظمات استطاعت أن تقدم بعض الخدمات الملموسة في شمال اليمن وجنوبه، ومطلوب من الأمم المتحده أن تزيد من جهودها في عمل المنظمات ودعمها سواء المنظمات الأجنبية والمحلية.

 

 كيف تري وضع القضية الجنوبية خاصة بعد الأحداث الأخيرة؟

بالنسبه للقضية الجنوب هي أساس الحل في اليمن برمته ، الجنوب لديه قضية شعب بأكمله وهي  فشل الوحدة اليمنيه التي تمت بين الجنوب والشمال في عام 1990  واستمرت اربع سنوات فقط وبعدها اندلعت المواجهات المسلحه وانتهت تلك المواجهات بإجتياح الجنوب بقوة السلاح  في عام 1994 وما بعد هذا التاريخ بالنسبهة للجنوب هو يعيش تحت وطئة الاحتلال، وظل شعب الجنوب يقاوم، كما أن القضية الجنوبية هي قضية شعب الجنوب التي يتزعمها المجلس الانتقالي الجنوبي في الوقت الراهن.

ما أهمية اتفاق الرياض.. وتأثيرات الإتفاق على انهاء الازمة باليمن؟

بالنسبه لاتفاق الرياض هو أتى للملمة أطراف الشرعية الممثله بالمجلس الانتقالي والأطراف الأخرى، وكان من أهداف اتفاق الرياض هو توحيد الجبهات للمواجهت الحوثيين، كما ان اتفاق الرياض لم تكتمل بنوده التي من ضمنها سحب قوات الشرعية من حضرموت وشبوه والتوجهة بتلك القوات إلى محافظة مارب الشمالية للمواجهة الحوثيين.

كيف تري وضع القضية الجنوبية خاصة بعد الأحداث الأخيرة؟

إن قضية الجنوب هي تواجة الحوثيين وايضا تواجه قوات الشمال المغتصبة لأرضنا في حضرموت وشبوه التي اجتاحتها تلك القوات في  العام 1994، والتي مازالت متواجده حتى اللحظة. 


  كيف أفشلت المليشيا الحوثي مهمة مبعوثو الأمم المتحدة؟

بالنسبه لمبعوثو الأمم المتحدة لم يكن الحوثيين هم السبب فقط ولكن ما يحمله المبعوثين الأمميين من مشاريع كلها لم تكن من الواقع الذي يعيشه شعب اليمن جنوبه وشماله، فلن يكتب النجاح للأمم المتحده ومبعوثيها السابقين والقادمين إلا إذا تبنت في أجندتها مظلومية شعب الجنوب وحقه في التحرير والاستقلال بإستعادة دولته، وهذا هو الحل والاقرب إلى الواقع والذي سيكتب له النجاح، ما دون ذلك لن ولم تستقر الأوضاع في اليمن مهما كانت المبادرات أو الضغوطات التي يمارسها المجتمع الدولي ، فالحل الجذري والأساسي في اليمن هو بحل قضية شعب الجنوب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تركيا ايران اليمن المجلس الانتقالي الحوثيين اخر الاخبار اخبار اليمن اتفاق الرياض

أخبار تهمك

بيليه يختار أفضل 10 لاعبين في التاريخ

منذ حوالي 10 ساعات

عجل أضحية يقتل شخصين ويصيب آخرين في المنوفية

منذ حوالي 7 ساعات

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. صفقة مفاجئة على رادار الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - مجزرة في الأهلي.. موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. جيش الاحتلال يقصف منطقة جنوب لبنان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ يوم

تعرف على موعد آذان المغرب والإفطار يوم وقفة عرفات

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة جديدة تقترب من الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 13 ساعة

موعد آذان المغرب وإفطار يوم عرفة في محافظات جمهورية مصر العربية

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل من الخطيب بشأن موسيماني

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السيسي يتابع تطورات مشروعات مدينة العلمين بعد صلاة العيد

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن

قيادي بالحراك الجنوبي يكشف لــ "الفجر" أوجه التشابه بين حادثة العند وما حدث بمعسكر الجلاء بعدن

العميد خالد النسي لـ "الفجر": الوحدة اليمنية انتهت.. وهذه تفاصيل خيانة الإخوان للتحالف وتنسيقهم مع قطر وتركيا (حوار )

مستشار الزبيدي لــ"الفجر": الوحدة ماتت والقضية الجنوبية انتصرت.. والإنتقالي لن يصمت على المآسي في عدن (حوار)

ناشط سياسي لــ"الفجر": القضية الجنوبية انتزعت اعترافاً دولياً والوحدة انتهت.. وهذه طموحات تركيا وإيران باليمن (حوار)

العميد مختار النوبي لـ" الفجر": تدخلات تركيا وإيران في اليمن هدفها خلط الأوراق.. والجنوبيون هدفهم الاستقلال (حوار)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

12:59 ص

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

02:27 ص

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

02:59 م

عاجل - مجزرة في الأهلي.. موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين

07:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان