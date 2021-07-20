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قبل صلاة العيد.. العثورعلى طفل حديث الولادة أمام مسجد التقوى بالمنوفية

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 08:19 ص
الطفل الرضيع
الطفل الرضيع
سناء عثمان
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شهدت مدينة السادات، التابعة لمحافظة المنوفية، بأول أيام عيد الأضحى وقبل صلاة العيد، واقعة العثور على طفل رضيع حديث الولادة، ملفوفًا بغطاء أبيض وملقى على الطريق العام.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، إخطارًا من مأمور مركز السادات، بورود بلاغات من الأهالي تفيد بعثورهم على طفل حديث الولادة مجهول الهوية، ملفوفًا بغطاء أبيض، ويرتدي ملابسه كاملة، ملقى أمام مسجد التقوى بالمنطقة الأولى بمدينة السادات بالمنوفية

كما باشرت قوة من مباحث مركز السادات، تحت إشراف، رئيس فرع البحث الجنائي بالمركز الانتقال إلى محل البلاغ، وتبين من خلال فحص الطفل أنه حديث الولادة عمره يوم ولا توجد به أي إصابات أو علامات توضح هويته.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بتفريغ الكاميرات لتحديد هوية مرتكبي الواقعة

جدير بالذكر أنه عثر أمام مسجد التقوي بالمنطقة السكنيه الأولى بمدينة السادات بالمنوفية علي طفل حديث الولادة، وتوجهت علي الفور مجموعه من رجال الأمن إلى مكان تواجد الطفل للتحقيق في الواقعة.

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طفل حديث الولادة المنوفية السادات

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