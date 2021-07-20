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محافظ بورسعيد يتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 08:24 ص
بوابة الفجر
شيماء الريس
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عقب الانتهاء من صلاة عيد الأضحى، قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بتفقد ومتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة فاطمة الزهراء بحى الضواحى والوقوف ميدانيآ على الأعمال الجارية، رافقه خلالها اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى ودكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور.

وقدم المحافظ التهنئة لأهالي المنطقة بعيد الاضحي المبارك مبديا سعادته بتواجد وسط أهالي حي الضواحي

واطلع "المحافظ "على حجم ومعدلات الأعمال التى تمت حتى الآن داخل منطقة فاطمة الزهراء، مستمعا لشرح تفصيلى من الجهات المختصة عن تفاصيل إنجاز العمل طبقا للخطة الزمنية المقررة، حيث وصل العمل لمراحل متقدمة فى مختلف الاتجاهات التى تشهد تطوير بالمنطقة.

وأكد "محافظ بورسعيد " بان أعمال التطوير بالمنطقة شاملة للمرة الأولي ولم تشهدها منطقة فاطمة الزهراء منذ سنوات عديدة، مشددا على التنسيق بين كافة الجهات لضمان سرعة انجاز العمل على درجة عالية من الكفاءة، تماشيا مع أعمال التطوير التى شهدها حى الضواحى على كافة الأصعدة.

وتتضمن الخطة الشاملة للتطوير رصف الطرق الداخلية بالمنطقة، وتغيير نوازل الصرف الصحى وصيانة الأعمدة الكهربائية، وتركيب شبكة جديدة للصرف الصحى وتوصيل المياه، وزيادة الطابع التجميلى بالمنطقة، بالإضافة إلى مبادرات تعديل السلوكيات للحفاظ على ما يتم إنجازه، حيث أوضح "المحافظ" أن حى الضواحى حظى على نصيب كبير من أعمال التنمية مؤخرا، بما يليق بحياة المواطنين فى محافظة بورسعيد
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي

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