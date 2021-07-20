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محافظ بورسعيد يزور مديرية الأمن ويهنئ رجال الشرطة بعيد الأضحى

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 08:26 ص
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
شيماء الريس
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خلال جولته الصباحية عقب صلاة عيد الأضحى المبارك، زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قوات أمن بورسعيد لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك، حيث استقبله اللواء ناصر حريز مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد والقيادات الأمنية.

وقدم محافظ بورسعيد أرق عبارات التهنئة القلبية إلى رجال وأفراد قوات أمن بورسعيد من الضباط والجنود بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأشاد محافظ بورسعيد بالدور والمجهود الكبير لرجال الشرطة في فرض الأمن، وتأمين المواطنين والمنشآت، وتطبيق قرارات الدولة، حرصا على صحة المواطنين، وكذلك الحفاظ على أجواء الهدوء وحالة الاستقرار السائدة، والتصدي للخارجين عن القانون.

وأكد المحافظ أن رجال الشرطة يسطرون أروع ملاحم البطولة ويواصلون الليل بالنهار ومعاونة الأجهزة التنفيذية في تنفيذ خطط التنمية بالمحافظة وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حرصا على سلامة المواطنين وأمنهم، مؤكدا أننا نثمن الدور البطولى لرجال الشرطة المصرية فى الحفاظ على أرواح المواطنين وحماية البلاد من الخارجين عن القانون، داعيا الله أن يحفظ بلادنا وينعم عليها بالأمن والاستقرار الدائم.
محافظ بورسعيد يزور مديرية الأمن ويهنئ رجال الشرطة بعيد الأضحى
محافظ بورسعيد يزور مديرية الأمن ويهنئ رجال الشرطة بعيد الأضحى
محافظ بورسعيد يزور مديرية الأمن ويهنئ رجال الشرطة بعيد الأضحى
محافظ بورسعيد يزور مديرية الأمن ويهنئ رجال الشرطة بعيد الأضحى
محافظ بورسعيد يزور مديرية الأمن ويهنئ رجال الشرطة بعيد الأضحى
محافظ بورسعيد يزور مديرية الأمن ويهنئ رجال الشرطة بعيد الأضحى
محافظ بورسعيد يزور مديرية الأمن ويهنئ رجال الشرطة بعيد الأضحى
محافظ بورسعيد يزور مديرية الأمن ويهنئ رجال الشرطة بعيد الأضحى

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مديرية أمن بورسعيد محافظ بورسعيد بورسعيد

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