موعد أولى مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021 - 2022

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موعد أولى مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021 - 2022
الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 08:29 ص
علي ماهر حلمي
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يواجه نادي ريال مدريد نظيره نادي الافيس ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الإسباني الممتاز يوم 14 أغسطس المقبل.
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي ديبورتيفو ألافيس.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإسباني الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال.
يذكر أن نادي ريال مدريد قد انهي مسابقة الدوري الإسباني الممتاز الموسم الماضي فى المركز الثاني.
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