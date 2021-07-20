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تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 08:33 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره غزل المحلة، يوم 3 من شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.


وتقام مباراة الزمالك أمام نظيره غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.


ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 61 نقطة، بينما يتواجد غزل المحلة في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة.


وستنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

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