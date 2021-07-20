"حسن خاتمة".. وفاة مهندس أثناء صلاة فجر أول أيام عيد الأضحي بدمنهور

شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، حسن خاتمة للمهندس كمال مسعد، بشركة كهرباء البحيرة، وذلك بعد أن فاضت روحه وهو ساجد في أول أيام عيد الأضحى المبارك أثناء صلاة الفجر بمسجد خالد بن الوليد بمدينة دمنهور.



وفوجئ المصلون في صلاة الفجر بعدم قيام المهندس كمال مسعد من السجود، وحاولوا إسعافه إلا أن أمر الله قد نفذ، وسط حالة من الذهول بين المصلين، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أن الوفاة نتيجة سكتة قلبية.



وكان رواد ومستخدمو مواقع التواصل بمحافظة البحيرة، قد تداولوا صورة المهندس كمال مسعد، بشركة كهرباء البحيرة، بعد أن لقى ربه مؤكدين بأنه توفى أثناء أداء صلاة فجر اليوم الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى المبارك، وأنه كان يشهد له الجميع بالسيرة الحسنة.



كان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، يرافقه الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد عمر بن الخطاب بمدينة دمنهور، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية ورجال الدين الإسلامي بالأوقاف والأزهر والوعظ.



