محافظ قنا يزور دور الأيتام بمدينة نجع حمادي ويشهد خِطبة فتاة



شهد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا عقب صلاة العيد خطوبة إحدى الفتيات اليتيمات بدار الرحمة الإسلامية بمدينة نجع حمادى،جاء ذلك خلال زيارته للدار لتهنئة الفتيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور العقيد محمد غنيم نائب المستشار العسكرى للمحافظة، وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، وعبداللاه خبير رئيس مدينة نجع حمادى،ومسئولى الدار، ووالد الشاب المتقدم للزواج من الفتاة.





هذا وقدم محافظ قنا التهنئة لفتيات الدار بمناسبة عيد الأضحى المبارك كما قدم التهنئة للشاب والفتاة على إتمام خطوبتهما داعيا الله أن يتمم زواجهما على خير وأن يجعله زواجا مباركا، واختتم المحافظ زيارته للدار بتسليم الهدايا العينية للفتيات لإدخال البهجة والسرور عليهن، كما حرص الداودي على تبادل الأحاديث الودية والتحفيزية وإلتقاط الصور التذكارية معهن، والتعرف على احتياجاتهن ووعدهن بتلبيتها،مؤكدا حرصه الدائم على تقديم كافة أوجه الدعم لهن .





وعقب ذلك توجه محافظ قنا إلى جمعية الشباب القبطى لرعاية الأيتام بمدينة نجع حمادى حيث هنأ الأطفال الأيتام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقدم لهم الهدايا العينية والتقط معهم الصور التذكارية موجها القائمين على إدارة الجمعية ببذل قصارى جهدهم لإسعادهم، والعمل على تخفيف الأعباء عليهم، وتلبية احتياجاتهم معربًا عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد، متمنيا لهم التوفيق وقضاء عيد سعيد.