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البرازيل تسجل 15271 إصابة و542 وفاة جديدة بكورونا

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 08:37 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في البرازيل، 15271 إصابة جديدة بفيروس كورونا و542 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل، 19 مليونا و323380، بينما وصل عدد الوفيات إلى 540940.

 

وكانت البرازيل، اختلت المركز الثالث عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة والهند، والأول على مستوى أمريكا اللاتينية.

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