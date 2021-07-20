محافظ الفيوم يقدم التهنئة لجنود وضباط الصف بمناسبة عيد الأضحى

قدم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء رمزي المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، التهنئة للضباط وضباط الصف والجنود، بفرق قوات الأمن بالعزب، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور اللواء ثروت المحلاوي حكمدار الفيوم، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات الأمنية.



خلال الزيارة، شارك محافظ الفيوم، الجنود وضباط الصف إفطارهم، ثم قدم التهنئة للجميع مؤكدًا لهم أنهم درع مصر الأمين وحصنها الحصين، لافتًا أن مصرنا الغالية تعيش في أمان وسلام بقوة وتماسك جهاز الشرطة ورجاله البواسل وأشقائهم من أبطال القوات المسلحة الذين يضحون بدمائهم من أجل حماية مقدرات الوطن.



وأضاف المحافظ أن مصر تشهد إنجازات في مختلف القطاعات خلال السنوات السبع الماضية، في ظل قيادة رشيدة واعية للتحديات، مشيرًا إلى جهود الدولة في تنفيذ أكبر مشروع في العالم من خلال مبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف خدمة وتنمية 60% من سكان مصر.

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