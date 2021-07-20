محافظ الفيوم لجنود وضباط الصف: بدون أمن لن تكون هناك دولة

أشاد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بدور رجال الشرطة وما يقدمونه من تضحيات فى سبيل استقرار الوطن، مضيفًا: "بدون أمن لن تكون هناك دولة".



وأكد "الأنصاري" أن الإستقرار والأمن يخلقان مناخ جاذب للاستثمار والعمل، موجهًا التحية لشهداء الشرطة وأسرهم.



جاء ذلك خلال تقديم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء رمزي المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، التهنئة للضباط وضباط الصف والجنود، بفرق قوات الأمن بالعزب، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور اللواء ثروت المحلاوي حكمدار الفيوم، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات الأمنية.



خلال الزيارة، شارك محافظ الفيوم، الجنود وضباط الصف إفطارهم، ثم قدم التهنئة للجميع مؤكدًا لهم أنهم درع مصر الأمين وحصنها الحصين، لافتًا إلى أن مصرنا الغالية تعيش في أمان وسلام بقوة وتماسك جهاز الشرطة ورجاله البواسل وأشقائهم من أبطال القوات المسلحة الذين يضحون بدمائهم من أجل حماية مقدرات الوطن.



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