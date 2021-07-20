محافظ الشرقية يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق

أدى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق في حضور اللواء إبراهيم عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف، ونبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، والمستشار العسكري للمحافظة وعدد من مديري المديريات الخدمية والمواطنين، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الأوقاف بالتزام المصلين بارتداء الكمامة والحفاظ علي التباعد بينهم.



دارت خطبة العيد، والتي ألقاها الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف حول مشروعية الأعياد في الإسلام والتي جاءت لإدخال البهجة والسرور في النفوس وإصلاح ذات البين ومد أواصر التراحم والوئام بين الناس، كما تحدث عن فضل يوم عيد الأضحى المبارك وكيفية توزيع الأضحية طبقا لتعاليم الدين السمحة، وما ينبغي على المسلم أن يفعله خلال العيد من صلة الأرحام وزيارة المرضى والتعاون على البر والتقوى.

