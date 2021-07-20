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موعد مباراة لاتسيو الأولى في الدوري الإيطالي بالموسم الجديد 2021 - 2022

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 09:01 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أعلنت رابطة الدوري الإيطالي “كالتشيو”، يوم الأربعاء الماضي 14 يوليو، رسميا عن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2021-2022.


يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" موعد مباراة فريق لاتسيو الأولى في الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز ٢٠٢١/٢٠٢٢.


وأكدت رابطة الدوري الإيطالي منذ عدة أيام، أن أولى مباريات الموسم الجديد من مسابقة الدوري سوف تلعب يوم 22 أغسطس المقبل.


ويستعد فريق لاتسيو لمواجهة نظيره إمبولي في الجولة الأولى من الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

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لاتسيو بالموسم الجديد 2021 - 2022

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