موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي في الدوري الممتاز

يستعد نادي بيراميدز لمواجهة نظيره الإسماعيلي، يوم 2 أغسطس القادم، في إطار منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.









وكان بيراميدز قد حقق فوزا ثمينا في اخر لقاء له أمام فريق المقاولون العرب بهدفين دون رد، فيما سقط الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، في الجولة الماضية من الدوري الممتاز.









ويستضيف ملعب الدفاع الجوي المباراة والتي من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والساعة والتاسعة بتوقيت الإمارات، والخامسة بتوقيت جرينتش.









يذكر أن بيراميدز يحتل المركز السادس من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، فيما يتواجد الإسماعيلي في المركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة.