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أوقات عمل منافذ بيع مشغلي الاتصالات خلال عيد الأضحي المبارك

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 10:21 ص
بوابة الفجر
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أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور، خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وقال الجهاز، إن أول أيام عيد الأضحى المبارك اليوم الثلاثاء إجازة رسمية لكافة نقاط البيع ومراكز الخدمة الخاصة بالشركات عدا المتواجدة بالمراكز التجارية والمولات.

وأشار إلى أنه اعتبارا من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك بعد غد الأربعاء، يتم التعامل مع الجمهور في كافة نقاط البيع الخاصة بالشركات ومراكز الخدمة التابعة لها طبقا للمواعيد المحددة مسبقا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة العاشرة والنصف مساء، وثالث أيام العيد الخميس المقبل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساء، ورابع أيام العيد الجمعة المقبل من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساء.

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