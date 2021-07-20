Advertisements

محافظ أسوان يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك ويطمئن على رائد المنهج الإدريسي (صور)

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 09:47 ص
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
Advertisements
أدى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد بدر بالطابية بحضور اللواء عصام عثمان مدير الأمن، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بجانب القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية، هذا فيما قام الدكتور رمضان عبد السميع وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بإلقاء خطبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله عز وجل بأن يزول الوباء والبلاء وأن يحفظ مصرنا الحبيبة وولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد ويعم الأمن والرخاء والطمأنينة بها،


وعقب ذلك قام اللواء أشرف عطية بزيارة مستشفى أسوان الجامعى حيث اطمأن المحافظ على الحالة الصحية لسماحة إدريس السيد مصطفى الشريف رائد المنهج الإدريسى بالعالم العربى والأسلامى ونقيب الأشراف بأسوان والذى تعرض لحادث سير نتج عنه كسر في الفخد الأيمن وإصابات في الصدر والبطن وتم حجزه فى عناية جراحة التجميل ليتلقى العلاج اللازم، كما اطمأن أشرف عطية على الحالات الأخرى التي كانت مرافقة للسيد الإدريسى، بالإضافة إلى المرضى بشكل عام داخل أقسام المستشفى المختلفة ومستوى الخدمة الطبية المتوفرة لهم، وقد رافقه الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذى بمستشفيات جامعة أسوان.
محافظ أسوان يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك ويطمئن على رائد المنهج الإدريسي (صور)
محافظ أسوان يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك ويطمئن على رائد المنهج الإدريسي (صور)
محافظ أسوان يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك ويطمئن على رائد المنهج الإدريسي (صور)
محافظ أسوان يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك ويطمئن على رائد المنهج الإدريسي (صور)
محافظ أسوان يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك ويطمئن على رائد المنهج الإدريسي (صور)
محافظ أسوان يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك ويطمئن على رائد المنهج الإدريسي (صور)
محافظ أسوان يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك ويطمئن على رائد المنهج الإدريسي (صور)
محافظ أسوان يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك ويطمئن على رائد المنهج الإدريسي (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظ أسوان عيد الاضحى مصر صلاة عيد الأضحى

أخبار تهمك

عاجل - نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ يوم

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

منذ حوالي 18 ساعة

بيليه يختار أفضل 10 لاعبين في التاريخ

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة جديدة تقترب من الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل من الخطيب بشأن موسيماني

منذ حوالي 14 ساعة

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

منذ حوالي 11 ساعة

"كنتي عيدي"..دنيا عبد العزيز توجه رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة

منذ أقل من ساعة

"فبركة".. مفاجأة عن الملء الثاني للسد الإثيوبي (فيديو)

منذ ساعتين و 12 دقيقة

موعد آذان المغرب وإفطار يوم عرفة في محافظات جمهورية مصر العربية

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على موعد آذان المغرب والإفطار يوم وقفة عرفات

منذ حوالي 20 ساعة

"حسن خاتمة".. وفاة مهندس أثناء صلاة فجر أول أيام عيد الأضحي بدمنهور

منذ ساعتين

عاجل.. صفقة مفاجئة على رادار الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - مجزرة في الأهلي.. موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يؤدى صلاة الجمعه الأخيرة من رمضان

محافظ أسوان يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد بدر.. ويقدم تهنئة باسم المواطنين للرئيس السيسي (فيديو وصور)

محافظ أسوان يؤدي صلاة العيد بمسجد بدر بالطابية ويقدم التهنئة لأهالي المحافظة (صور)

ننشر موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في جميع محافظات الجمهورية

عيد الأضحى 2020.. هذا موعده وفقا للحسابات الفلكية

محافظ أسوان يقدم التهنئة للرئيس السيسى ولأبناء المحافظة.. ويناشد المواطنين بتجنب التجمعات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

12:59 ص

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

02:27 ص

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

02:59 م

عاجل - مجزرة في الأهلي.. موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين

07:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان