محافظ أسوان يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك ويطمئن على رائد المنهج الإدريسي (صور)

أدى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد بدر بالطابية بحضور اللواء عصام عثمان مدير الأمن، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بجانب القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية، هذا فيما قام الدكتور رمضان عبد السميع وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بإلقاء خطبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله عز وجل بأن يزول الوباء والبلاء وأن يحفظ مصرنا الحبيبة وولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد ويعم الأمن والرخاء والطمأنينة بها،





وعقب ذلك قام اللواء أشرف عطية بزيارة مستشفى أسوان الجامعى حيث اطمأن المحافظ على الحالة الصحية لسماحة إدريس السيد مصطفى الشريف رائد المنهج الإدريسى بالعالم العربى والأسلامى ونقيب الأشراف بأسوان والذى تعرض لحادث سير نتج عنه كسر في الفخد الأيمن وإصابات في الصدر والبطن وتم حجزه فى عناية جراحة التجميل ليتلقى العلاج اللازم، كما اطمأن أشرف عطية على الحالات الأخرى التي كانت مرافقة للسيد الإدريسى، بالإضافة إلى المرضى بشكل عام داخل أقسام المستشفى المختلفة ومستوى الخدمة الطبية المتوفرة لهم، وقد رافقه الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذى بمستشفيات جامعة أسوان.