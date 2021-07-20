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"كنتي عيدي"..دنيا عبد العزيز توجه رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 09:47 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجهت الفنانة دنيا عبد العزيز رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت دنيا عبد العزيز صورة لها برفقة والدتها الراحلة، وعلقت عليها قائلة:"انتي كنتي عيدي"، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة دنيا عبد العزيز حاليًا في مسلسل "الحرير المخملي"، وهو بطولة داليا مصطفى، مصطفى فهمي، أحمد وفيق، مها أبو عوف، ولاء الشريف، هالة فاخر، طارق صبري، وكوكبة مميزة من النجوم، والمسلسل مأخوذ عن رواية الحرير المخملي لأميمة عز الدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، شادى أسعد، حمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.

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