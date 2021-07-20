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محافظ أسوان يقرر صرف 200 ألف جنيه لدور رعاية بنين وبنات (صور)

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 09:50 ص
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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في أجواء من البهجة والفرحة بحلول عيد الأضحى المبارك قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان صرف 200 ألف جنيه لدعم الخدمات المقدمة بدارى رعاية البنين والبنات، أثناء قيامه بزيارة دار رعاية البنين حيث قدم التهنئة للأطفال والنشء المقيمين به، وأيضًا الأطفال والفتيات المقيمات بدار رعاية البنات.

كما وزع المحافظ عليهم عدية العيد وبعض الهدايا ولعب الأطفال، ورافقه خلال الزيارة الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء وأعضاء مجلس إدارة دور الرعاية، وقد أكد اللواء أشرف عطية على حرص المحافظة لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والإجتماعية والترفيهية لهم بإعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع الأسوانى.

ةلفت إلى أنه سيتم مواصلة الدعم لجميع دور الرعاية الاجتماعية للقيام بالدور البناء والإنسانى تجاه الفئات والشرائح المختلفة حيث أنه تم تقديم دعم من قبل لتلبية الإحتياجات والمطالب الضرورية للأبناء والبنات المقيمين فى الدارين، وأيضًا لمؤسسة تربية البنات التابعة لجمعية السيدات القبطيات، علاوة دار رعاية المسنين شملت مبالغ مالية وأجهزة كهربائية وأطقم مطابخ وملابس جاهزة وكراتين غذائية.

وعقب ذلك قام أشرف عطية بتوزيع عيدية العيد على الأطفال أثناء جولته التفقدية بشوارع مدينة أسوان.
محافظ أسوان يقرر صرف 200 ألف جنيه لدور رعاية بنين وبنات (صور)
محافظ أسوان يقرر صرف 200 ألف جنيه لدور رعاية بنين وبنات (صور)
محافظ أسوان يقرر صرف 200 ألف جنيه لدور رعاية بنين وبنات (صور)
محافظ أسوان يقرر صرف 200 ألف جنيه لدور رعاية بنين وبنات (صور)
محافظ أسوان يقرر صرف 200 ألف جنيه لدور رعاية بنين وبنات (صور)
محافظ أسوان يقرر صرف 200 ألف جنيه لدور رعاية بنين وبنات (صور)
محافظ أسوان يقرر صرف 200 ألف جنيه لدور رعاية بنين وبنات (صور)
محافظ أسوان يقرر صرف 200 ألف جنيه لدور رعاية بنين وبنات (صور)
محافظ أسوان يقرر صرف 200 ألف جنيه لدور رعاية بنين وبنات (صور)
محافظ أسوان يقرر صرف 200 ألف جنيه لدور رعاية بنين وبنات (صور)

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