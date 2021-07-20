بالصور.. مجازر القليوبية تستقبل المواطنين مجانا لذبح الأضاحي

فتحت مجازر محافظة القليوبية أبوابها، اليوم الثلاثاء، لاستقبال المواطنين بالمجان، لذبح الأضاحي، تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.



وأعلنت الدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، جاهزية المجازر المنتشرة بمدن ومراكز المحافظة لاستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.



وأوضحت، أنه يوجد بنطاق المحافظة أكثر من 30 مجزرا موزعة على جميع مراكز المحافظة وتخضع تحت إشراف الأطباء البيطريين والوحدات المحلية وأنه تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية الطب البيطرى والإدارات البيطرية بالمراكز لتلقى الشكاوى، ومتابعة أعمال الذبح داخل المجازر خلال أيام العيد.



وأضافت العسيلي، أنه جرى إعلان حالة الطوارئ ووقف جميع الراحات والإجازات خلال أيام العيد وامداد المجازر بأعداد من الأطباء لمعاونة أطباء المجازر لاستيعاب المذبوحات وحرصا على استمرار العمل على مدار 24 خلال أيام العيد، كما تم رفع حالة الاستعداد القصوى للعمل وضبط جميع أعمال المجازر والتأكيد على نظافتها.

