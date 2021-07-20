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قيادات شمال سيناء يؤدون صلاة عيد الأضحى في مسجد العريش

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 09:55 ص
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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أدى اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه مدير الأمن وقائد قطاع التأمين وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب بالعريش وعدد من رجال الدين الاسلامى بالأوقاف والأزهر الشريف والقيادات التنفيذية والسياسية والشعبية وقيادات الجيش والشرطة، إلى جانب عدد كبير من مشايخ وعواقل وأهالي المحافظة، صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد آل ياسر بالعريش وسط إجراءات احترازية ووقائية.

وأعلن محافظ شمال سيناء، عن توافر كافة احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد، لافتا إلى وجود غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لتلقى أي شكوي، إلى جانب غرف عمليات مركزية وفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات لمتابعة توفير احتياجات المواطنين طوال أيام العيد.

وقدم محافظ شمال سيناء، التهنئة لأبناء المحافظة والشعب المصرى بأكمله بعيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى تذكر أرواح شهدائنا الأبرار الذين أستشهدوا دفاعا عن هذه الأرض، مقدما الشكر لقوات الجيش والشرطة الذين يحمون الحدود والجبهة الداخلية.

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