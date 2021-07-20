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"عشان تأخدي حقك".. 6 أرقام للإبلاغ عن التحرش في العيد

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 10:03 ص
بوابة الفجر
محمد العطار
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هناك عدد من الأرقام التي خصصتها المؤسسات المختلفة للإبلاغ عن حالات التحرش في عيد الأضحى المبارك الذي يحتفل به المصريين على مدار الساعات الحالية، وسط إجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفتح الحدائق والمنتزهات والشواطئ أمام المواطنين قد يسمح بوجود حالات تحرش لذا يجب على الفتيات معرفة الأرقام التي تساعدها في الإبلاغ عن التحرش إذا تعرضت له خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

رقمين للقومي للمرأة
وأعلن المجلس القومي للمرأة عن قيام مكتب شكاوى المرأة باستقبال شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على أن يتم استقبال تلك البلاغات مباشرة عن طريق الاتصال بالخط المختصر للمكتب على رقم 15115، ورقم واتس آب 01007525600.


3 أرقام لوزارة الداخلية
كما خصصت الإدارة العامة لمكافحة العنف ضد المرأة التابع لوزارة الداخلية أرقاما للإبلاغ عن حالات التحرش يمكن استخدامها للإبلاغ عن التحرش في عيد الأضحى وهي: 0112697722، 0112677333، 0112697744


خط ساخن للداخلية
وهناك خط ساخن خصص من قبل وزارة الداخلية لتلقي الشكاوى التحرش، بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة وبين وزارة الداخلية لتلقي بلاغات التحرش من خلال هذا الرقم 08008883888.

ويوافق عيد الأضحى يوم 10 ذو الحجة، حيث يحتفل العالم الإسلامي بهذه المناسبة في كل أنحاء الأرض، ويمتد حتى 13 ذو الحجة، حيث ينهي الحجيج مناسكهم قبله بيوم واحد وهو آخر الأيام التي يتم بها الحج، حيث تكون ذروة هذه المناسك يوم 9 ذو الحجة الذي يصعد فيه الحجاج إلى جبل عرفات.

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