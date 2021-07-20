Advertisements

في ليلة العيد| العثور على جثة سائق وفتاة داخل سيارة بالهرم

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 10:06 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
جثتان داخل سيارة ملاكي بجراج في منطقة الهرم كان محل ريبة وشك لرجال المباحث لاسيما انبعاث رائحة كريهة لتعفن الجثتين لكن تقرير مفتش الصحة كشف المستور.

تلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم الهرم إشارة من شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من سيارة متروكة بجراج.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ، وعثر على جثة "أحمد.ع." سائق بإحدى شركات التوصيل وإلى جواره فتاة على وشك التعفن مع حرارة الطقس.

تحريات المباحث وتقرير الطبيب الشرعي أفادت بأن السائق وصديقته تناولا جرعة زائدة من المخدرات فارقا الحياة على إثرها.

وتم نقل الجثتين إلى المشرحة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

أخبار تهمك

"فبركة".. مفاجأة عن الملء الثاني للسد الإثيوبي (فيديو)

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

منذ حوالي 11 ساعة

بيليه يختار أفضل 10 لاعبين في التاريخ

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - مجزرة في الأهلي.. موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ يوم

عاجل - نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. صفقة مفاجئة على رادار الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

صفقة جديدة تقترب من الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

موعد آذان المغرب وإفطار يوم عرفة في محافظات جمهورية مصر العربية

منذ حوالي 16 ساعة

"كنتي عيدي"..دنيا عبد العزيز توجه رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة

منذ أقل من ساعة

"حسن خاتمة".. وفاة مهندس أثناء صلاة فجر أول أيام عيد الأضحي بدمنهور

منذ ساعتين

قرار عاجل من الخطيب بشأن موسيماني

منذ حوالي 14 ساعة

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على موعد آذان المغرب والإفطار يوم وقفة عرفات

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

12:59 ص

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

02:27 ص

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

02:59 م

عاجل - مجزرة في الأهلي.. موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين

07:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان