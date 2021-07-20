في ليلة العيد| العثور على جثة سائق وفتاة داخل سيارة بالهرم

جثتان داخل سيارة ملاكي بجراج في منطقة الهرم كان محل ريبة وشك لرجال المباحث لاسيما انبعاث رائحة كريهة لتعفن الجثتين لكن تقرير مفتش الصحة كشف المستور.



تلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم الهرم إشارة من شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من سيارة متروكة بجراج.



انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ، وعثر على جثة "أحمد.ع." سائق بإحدى شركات التوصيل وإلى جواره فتاة على وشك التعفن مع حرارة الطقس.



تحريات المباحث وتقرير الطبيب الشرعي أفادت بأن السائق وصديقته تناولا جرعة زائدة من المخدرات فارقا الحياة على إثرها.



وتم نقل الجثتين إلى المشرحة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.