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حسان دياب يدعو إلى "ضرورة معالحة كلفة الدواء في لبنان

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 10:16 ص
حسن دياب
حسن دياب
وكالات
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دعا رئيس الوزراء اللبناني السابق حسان دياب، إلى "ضرورة معالحة كلفة الدواء وتقييم الإجراءات المتخذة حتى الآن للمحافظة على تأمين الدواء بشكل مستمر"، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

 

وفي وقت سابق، دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى "ضرورة التوصل لإجراءات بالتنسيق بين مختلف المعنيين" لتأمين الدواء في لبنان والحد من الأزمة القائمة.    

 

وقال الرئيس اللبناني، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية: "من غير المسموح الإساءة الى الأمن الصحي الذي يوازي بأهميته الأمان في كل المجالات".

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