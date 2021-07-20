بهذه الكلمات..أحمد داوود يهنئ جمهوره بمناسبة عيد الأضحى

حرص الفنان أحمد داوود على تهنئة جمهوره بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر أحمد داوود صورة له برفقة زوجته الفنانة علا رامي وأولاده، وعلق عليها قائلاً:" كل سنة واحنا جميعاً طيبين وبخير وصحة وسلام".



وتابع أحمد داوود قائلاً:" عيد أضحي سعيد علينا جميعاً، ويا رب كل الصحة والستر والسعادة وراحة البال يا رب العالمين".



وفي سياق آخر، ينتظر أحمد داوود حالياً طرح فيلمه الجديد "يوم 13" وهو بطولة دينا الشربيني وشريف منير ومحمد ثروت ونسرين أمين وأروى جودة وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبد المغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين ومحمد الصاوي وتأليف وإخراج وائل عبد الله، وتدور الأحداث في إطار الإثارة والتشويق، والرعب.