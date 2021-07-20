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محمد رمضان يحتفل بعيد الأضحى مع جمهوره

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 10:19 ص
بوابة الفجر
أروى حمدي
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هنأ الفنان محمد رمضان جمهوره بمناسبة حلول عيد الأضحى، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور و الفديوهات " إنستجرام". 

نشر محمد رمضان مقطع فيديو احتوى على عدة صور برفقة جمهوره، وعلق عليه قائلاً:" كل عيد وانتم طيبين ، بعد صلاة عيد الأضحى المبارك ". 

والجدير بالذكر أن  الفنان محمد رمضان طرح مؤخراً أغنية " ثابت " وهي من تأليف مصطفي حدوته ، و ألحان و توزيع إيهاب كولبيكس .

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