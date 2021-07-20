محمد رمضان يحتفل بعيد الأضحى مع جمهوره





هنأ الفنان محمد رمضان جمهوره بمناسبة حلول عيد الأضحى، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور و الفديوهات " إنستجرام".



نشر محمد رمضان مقطع فيديو احتوى على عدة صور برفقة جمهوره، وعلق عليه قائلاً:" كل عيد وانتم طيبين ، بعد صلاة عيد الأضحى المبارك ".



والجدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان طرح مؤخراً أغنية " ثابت " وهي من تأليف مصطفي حدوته ، و ألحان و توزيع إيهاب كولبيكس .