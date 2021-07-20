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اعرف تفاصيل حالة الطقس في السعودية اليوم

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 10:23 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء الموافق 20-7-2021 في السعودية؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس الثلاثاء استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، كذلك تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الباحة ، الشرقية ، الرياض ومكة المكرمة تمتد إلى المدينة المنورة، بينما تنشط الرياح على شمال ووسط وشرق المملكة مما تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-48 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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