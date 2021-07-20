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سحب ركامية بهذه المناطق.. اعرف تفاصيل طقس الإمارات اليوم

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 10:20 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء الموافق 20-7-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس الثلاثاء، غائما جزئياً بوجه عام مغبرا أحياناً نهاراً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية قد تكون ممطرة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار.

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