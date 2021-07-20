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أهالي بنها يتوافدون على كورنيش النيل احتفالا بالعيد (صور)

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 10:28 ص
جانب من احتفالات العيد
جانب من احتفالات العيد
محمد ضوه
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حرص المواطنون، بمدينة بنها، بمحافظة القليوبية، على التوافد على كورنيش النيل بالمدينة احتفالا بعيد الأضحى المبارك، كما جرى التوافد على الحدائق حاملين البالونات وسط فرحة الأطفال، كما حرص المواطنون على التقاط الصور "السيلفي"، وشراء البالونات بعد الانتهاء من أداء صلاة عيد الأضحى.

وناشدت محافظة القليوبية المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال الاحتفالات.

واستقبلت مساجد القليوبية، اليوم الثلاثاء، مئات المصلين من أبناء المحافظة، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد الإلتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية من خلال التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات واصطحاب المصليات الخاصة بهم.

وأعلن محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان انتهاء مديرية الأوقاف بالمحافظة من استعداداتها لعيد الأضحى المبارك، بتجهيز 2164 مسجدًا لاستقبال المصلين بمختلف مدن ومراكز المحافظة.
أهالي بنها يتوافدون على كورنيش النيل احتفالا بالعيد (صور)
أهالي بنها يتوافدون على كورنيش النيل احتفالا بالعيد (صور)
أهالي بنها يتوافدون على كورنيش النيل احتفالا بالعيد (صور)
أهالي بنها يتوافدون على كورنيش النيل احتفالا بالعيد (صور)
أهالي بنها يتوافدون على كورنيش النيل احتفالا بالعيد (صور)
أهالي بنها يتوافدون على كورنيش النيل احتفالا بالعيد (صور)
أهالي بنها يتوافدون على كورنيش النيل احتفالا بالعيد (صور)
أهالي بنها يتوافدون على كورنيش النيل احتفالا بالعيد (صور)

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عيد الاضحى مصر بنها العيد

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