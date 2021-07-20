بالصور.. السيسي وكبار رجال الدولة يؤدون صلاة العيد بالعلمين الجديدة

أدى صباح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وعدد من الوزراء، وكبار رجال الدولة صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد مالك الملك بمدينة العلمين الجديدة.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.