محافظ الدقهلية: ذبح ٤٠ أضحية للتوزيع علي الأسر الأولى بالرعاية (فيديو وصور)

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى، عن ذبح ٤٠ رأس ماشية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.



جاء ذلك خلال تفقد المحافظ والدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ نحر الأضاحي للأسر الأولى بالرعاية في مجزر طنامل التابع لمدينة أجا، حيث استقبلهم الدكتور السيد حسانين وكيل الوزارة لمديرية الطب البيطري بالدقهلية، والدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بمحافظة الدقهلية، ورحاب المزين رئيس مجلس مركز ومدينة أجا.





وتابع المحافظ عملية ذبح الأضاحى، مشيدا بالدور الذي يقوم به الأطباء البيطريون، موجها بتطوير مجازر المحافظة لمواكبة التقدم على مستوى العالم وحفاظا على صحة المواطنين، حيث أن تحويل العمل بالمجازر للذبح الآلي يقلل من عرضة اللحوم للتلوث.





كما أكد المحافظ أن المجازر على مستوى المحافظة تعمل بالمجان لذبح الأضاحى طوال أيام العيد، موجها بتوفير جميع الخدمات للمواطنين للقيام بالذبح داخل المجازر.





وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قرر فتح جميع المجازر من أول أيام العيد بنطاق المحافظة لذبح الأضاحي للمواطنين مجانا ويشدد على عدم الذبح خارج المجازر لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.





ووجه "مختار" للدكتور السيد حسانين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية بتدبير كافة الاحتياجات للمجازر بنطاق المحافظة لأداء مهامها في تقديم خدمات ذبح الأضاحي للمواطنين مجانا مشيرا لتواجد الأطباء البيطريين وإلغاء الإجازات أيام العيد وذلك للتفتيش على المذبوحات والعمال العاملين بالقوة الكافية ومتابعة ذلك يوميا أولا بأول مع بداية أيام العيد وتكثيف التوعية للمواطنين للتوجه إلى المجازر لذبح الأضاحي حفاظا الصحة العامة.





وأكد المحافظ على المتابعة المستمرة لأعمال المجازر وحل أي مشكلات طارئة فورا عملا على إرضاء المواطنين.





جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.