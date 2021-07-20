محافظ البحيرة يرسل تهنئة عبر "الفجر" بمناسبة عيد الأضحى (فيديو)



كما أوضح وكيل الوزارة أن عيد الأضحى المبارك هو يوم التضحية والفداء، يوم الفرح والصفاء، يوم المكافأة من رب السماء للنبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل صاحبي الفضل والعطاء، وأن وطننا الغالي لهو أحوج ما يكون الآن إلى مضحين وفادِين من أوقاتهم ومن أموالهم ومن كل ما أعطاه الله لهم، حتى تنهض البلاد.



كما أكد وكيل وزارة الأوقاف على أن الدين الإسلامي قد شرع الأضحية لتكون مثالًا للتكافل بين الجميع وإسعاد الفقراء يوم العيد، وأن ديننا الحنيف قد حثنا على النظافة والطهر والحفاظ على الشوارع والبيئة وهو ما يجب أن نقوم به بعد ذبح الأضاحي وإستخدام جلودها في مصارفها الشرعية.



وكان وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، أكد أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرا أن إجمالي عدد المساجد التي ستقام بها صلاة العيد 12697 مسجد علي مستوي المحافظة.





أرسل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، من خلال عدسة بوابة "الفجر" تهنئة لأهالي المحافظة وجميع المصريين والأمة الإسلامية، بحلول عيد الأضحي المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل سوء وأن يمن عليها بالأمن والأمان والخير والبركات.كان محافظ البحيرة، يرافقه الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، أدا صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد عمر بن الخطاب بمدينة دمنهور، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية ورجال الدين الإسلامي بالأوقاف والأزهر والوعظ.وعقب انتهاء الصلاة ألقى الدكتور محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف، خطبة العيد والذى أكد فيها أننا اليوم نحتفل بعيد الأضحى المبارك والذى يأتي بعد وقوف الحجيج بعرفات الركن الأعظم في الحج راجين رحمة الله ومغفرته بعد أن تساوى الجميع أمام الله عز وجل ليباهي بهم ملائكته.