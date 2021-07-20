Advertisements

سبورت ريسيفي يفوز على أمريكا مينيرو في الدوري البرازيلي

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 10:34 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
فاز فريق سبورت ريسيفي على مضيفه أمريكا مينيرو 1-0، ضمن منافسات المرحلة الثانية عشر من الدوري البرازيلي لكرة القدم.


وسجل باولينيو موكيلين هدف المباراة الوحيد لسبورت ريسيفي في الدقيقة 86.


ورفع سبورت ريسيفي رصيده إلى عشر نقاط في المركز السادس عشر، بفارق نقطة عن أمريكا مينيرو صاحب المركز السابع عشر.


يذكر أن فريق بالميراس يتصدر ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 28 نقطة، بعد مرور 12 مرحلة على بداية المسابقة، متفوقاً بفارق الأهداف على أتلتيكو مينيرو صاحب المركز الثاني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كره القدم الدوري البرازيلي اتلتيكو مينيرو

أخبار تهمك

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

منذ حوالي 10 ساعات

موعد آذان المغرب وإفطار يوم عرفة في محافظات جمهورية مصر العربية

منذ حوالي 17 ساعة

قرار عاجل من الخطيب بشأن موسيماني

منذ حوالي 14 ساعة

"كنتي عيدي"..دنيا عبد العزيز توجه رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة

منذ أقل من ساعة

عاجل - نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ يوم

"حسن خاتمة".. وفاة مهندس أثناء صلاة فجر أول أيام عيد الأضحي بدمنهور

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل - مجزرة في الأهلي.. موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين

منذ حوالي 16 ساعة

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

بيليه يختار أفضل 10 لاعبين في التاريخ

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على موعد آذان المغرب والإفطار يوم وقفة عرفات

منذ حوالي 20 ساعة

"فبركة".. مفاجأة عن الملء الثاني للسد الإثيوبي (فيديو)

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

منذ حوالي 18 ساعة

صفقة جديدة تقترب من الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. صفقة مفاجئة على رادار الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

بالميراس يهدر نقطتين أمام أتلتيكو مينيرو

الدوري البرازيلي.. أتلتيكو مينيرو يهفوز على كورتييا

بالميراس وانترناسيونال يواصلان مطاردة مينيرو في الدوري البرازيلي

إنترناسيونال يتقاسم صدارة الدوري البرازيلي مع أتلتيكو مينيرو

بالميراس يفوزعلى أتلتيكو مينيرو في الدوري البرازيلي

الدوري البرازيلي: إنترناسيونال يهزم بالميراس ويتقدم للمركز الرابع

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

12:59 ص

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

02:27 ص

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

02:59 م

عاجل - مجزرة في الأهلي.. موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين

07:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان