سبورت ريسيفي يفوز على أمريكا مينيرو في الدوري البرازيلي

فاز فريق سبورت ريسيفي على مضيفه أمريكا مينيرو 1-0، ضمن منافسات المرحلة الثانية عشر من الدوري البرازيلي لكرة القدم.









وسجل باولينيو موكيلين هدف المباراة الوحيد لسبورت ريسيفي في الدقيقة 86.









ورفع سبورت ريسيفي رصيده إلى عشر نقاط في المركز السادس عشر، بفارق نقطة عن أمريكا مينيرو صاحب المركز السابع عشر.









يذكر أن فريق بالميراس يتصدر ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 28 نقطة، بعد مرور 12 مرحلة على بداية المسابقة، متفوقاً بفارق الأهداف على أتلتيكو مينيرو صاحب المركز الثاني.



