ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل الجولة المقبلة

يتصدر محمد شريف مهاجم النادي الأهلي صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 15 هدف، بالتساوي مع أحمد ياسر ريان نجم نادي سيراميكا كليوباترا.





ويتواجد أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك في المركز الثالث برصيد 12 هدف، بفارق هدف وحيد عن أحمد سمير لاعب طلائع الجيش صاحب الـ 11 هدف.





وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز كالتالي:





1- أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا 15 هدفًا.

1- محمد شريف لاعب الأهلي 15 هدفًا.

3- أشرف بن شرقي لاعب الزمالك 12 هدفًا.

4- أحمد سمير لاعب طلائع الجيش 11 هدفًا.

5- عمر كمال عبدالواحد لاعب المصري 11 هدفًا.

6- رامي صبري لاعب إنبي 10 أهداف.

7- مصطفى فتحي لاعب سموحة 10 أهداف.

8- عمرو جمال لاعب طلائع الجيش 10 أهداف.

9- يوسف أوباما لاعب الزمالك 9 أهداف.

10- أحمد علي لاعب البنك الأهلي 9 أهداف.