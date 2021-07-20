اعرف خريطة الإقامة بمطروح والساحل الشمالي خلال أيام العيد

يبحث الكثير من المواطنين في الأجازات والأعياد، عن شواطئ مطروح والساحل الشمالي لقضاء الصيف في أجواء مصيفية رائعة ولكي تطلع على أسعار وتفاصيل الأماكن المتاح الإفامة بها خلال فترة العيد بمطروح والساحل الشمالي اتطلع على التالي:





خريطة الإقامة بمطروح والساحل الشمالي

ومن المفترض أنه يتراوح إيجار الشقق خلال فترة العيد، ما بين 250 جنيه إلى 350 جنيهًا في اليوم الواحد، بالمناطق البعيدة والأحياء السكنية والشعبية، ويتحدد السعر حسب الموقع ومستوى التشطيب والفرش.





ويرتفع الإيجار اليومى للمستوى المتوسط للشقق والشاليهات، خلال أيام عيد الأضحى المبارك وطوال شهر أغسطس، ليتراوح من 400 جنيه إلى 700 جنيه.





زيادة في أسعار الشقق والشاليهات

وتزيد أسعار بعض الشقق والشاليهات التى تتسم بالفخامة والتميز فى الموقع، لتبدأ من 700 جنيه وتتجاوز 2000 جنيه فى اليوم الواحد، حسب الموقع والتشطيبات والفرش والتجهيزات الداخلية، وتتشابه هذه الأسعار مع أسعار تأجير الشاليهات فى بعض قرى الساحل الشمالي.





وترتفع الأسعار بشكل كبير، في القرى والفنادق والمنتجعات بالساحل الشمالي، ذات الخصوصية والتميز، وتتراوح بين 6 ألاف و 20 ألف جنيه للغرفة أو جناح لليلة الواحدة .





خريطة الفنادق بمدينة مرسى مطروح

وتتفاوت أسعار الإقامة في الفنادق بمدينة مرسى مطروح حسب مستواها بدءًا من الشعبية التى تبدأ من 200 جنيه وحتى 300 جنيه للغرفة مرورا بالسياحية العادية التى تتراوح بين 400 و700 جنيه وذات الـ 3 نجوم تتراوح بين 800 إلى 1200 جنيه للغرفة، حسب الموقع وحسب التوقيت من الموسم السياحى، بينما ترتفع أسعار الفنادق الفاخرة ذات الـ4 و5 نجوم لتتجاوز الـ 400 دولار للغرفة أو ما يعادلها بالجنيه المصرى.



