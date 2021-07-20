Advertisements

اعرف خريطة الإقامة بمطروح والساحل الشمالي خلال أيام العيد

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
Advertisements
يبحث الكثير من المواطنين في الأجازات والأعياد، عن شواطئ مطروح والساحل الشمالي لقضاء الصيف في أجواء مصيفية رائعة ولكي تطلع على أسعار وتفاصيل الأماكن المتاح الإفامة بها خلال فترة العيد بمطروح والساحل الشمالي اتطلع على التالي:

خريطة الإقامة بمطروح والساحل الشمالي
ومن المفترض أنه يتراوح إيجار الشقق خلال فترة العيد، ما بين 250 جنيه إلى 350 جنيهًا في اليوم الواحد، بالمناطق البعيدة والأحياء السكنية والشعبية، ويتحدد السعر حسب الموقع ومستوى التشطيب والفرش.

ويرتفع الإيجار اليومى للمستوى المتوسط للشقق والشاليهات، خلال أيام عيد الأضحى المبارك وطوال شهر أغسطس، ليتراوح من 400 جنيه إلى 700 جنيه.

زيادة في أسعار الشقق والشاليهات
وتزيد أسعار بعض الشقق والشاليهات التى تتسم بالفخامة والتميز فى الموقع، لتبدأ من 700 جنيه وتتجاوز 2000 جنيه فى اليوم الواحد، حسب الموقع والتشطيبات والفرش والتجهيزات الداخلية، وتتشابه هذه الأسعار مع أسعار تأجير الشاليهات فى بعض قرى الساحل الشمالي.

وترتفع الأسعار بشكل كبير، في القرى والفنادق والمنتجعات بالساحل الشمالي، ذات الخصوصية والتميز، وتتراوح بين 6 ألاف و 20 ألف جنيه للغرفة أو جناح لليلة الواحدة .

خريطة الفنادق بمدينة مرسى مطروح 
وتتفاوت أسعار الإقامة في الفنادق بمدينة مرسى مطروح حسب مستواها بدءًا من الشعبية التى تبدأ من 200 جنيه وحتى 300 جنيه للغرفة مرورا بالسياحية العادية التى تتراوح بين 400 و700 جنيه وذات الـ 3 نجوم تتراوح بين 800 إلى 1200 جنيه للغرفة، حسب الموقع وحسب التوقيت من الموسم السياحى، بينما ترتفع أسعار الفنادق الفاخرة ذات الـ4 و5 نجوم لتتجاوز الـ 400 دولار للغرفة أو ما يعادلها بالجنيه المصرى.

ومن جهتها، حددت محافظة مطروح، أسعار تأجير شمسية و 4 كراسى وترابيزة  بمبلغ 100 جنيه بالشواطئ العامة، وتزيد هذه الأسعار في الشواطئ الخاصة والتابعة للفنادق والقرى السياحية.

أخبار تهمك

"فبركة".. مفاجأة عن الملء الثاني للسد الإثيوبي (فيديو)

منذ ساعتين و 27 دقيقة

موعد آذان المغرب وإفطار يوم عرفة في محافظات جمهورية مصر العربية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - مجزرة في الأهلي.. موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

منذ حوالي 10 ساعات

صفقة جديدة تقترب من الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ يوم

"حسن خاتمة".. وفاة مهندس أثناء صلاة فجر أول أيام عيد الأضحي بدمنهور

منذ ساعتين و 15 دقيقة

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

قرار عاجل من الخطيب بشأن موسيماني

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على موعد آذان المغرب والإفطار يوم وقفة عرفات

منذ حوالي 21 ساعة

بيليه يختار أفضل 10 لاعبين في التاريخ

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. صفقة مفاجئة على رادار الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

الرئيس السيسي يرسل فريقًا طبيًا لمتابعة الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

12:59 ص

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

02:27 ص

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

02:59 م

عاجل - مجزرة في الأهلي.. موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين

07:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان