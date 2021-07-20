لتجنب رفع العداد.. خطوات سداد مديونيات الكهرباء

توفر شركات توزيع الكهرباء، للمواطنين الذين تراكمت عليهم الفواتير، طرق سداد المديونيات لشركات الكهرباء، وهم كالتالي:

1- يجب على المشترك تقديم طلب بشركة توزيع الكهرباء التابع لها لتقسيط المديونية.

2- سداد 25% من قيمة المديونية.

3- تقسيط باقى المديونية على 36 شهر بحد اقصى بدون فوائد.