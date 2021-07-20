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لتجنب رفع العداد.. خطوات سداد مديونيات الكهرباء
الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 10:39 ص
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توفر شركات توزيع الكهرباء، للمواطنين الذين تراكمت عليهم الفواتير، طرق سداد المديونيات لشركات الكهرباء، وهم كالتالي:
1- يجب على المشترك تقديم طلب بشركة توزيع الكهرباء التابع لها لتقسيط المديونية.
2- سداد 25% من قيمة المديونية.
3- تقسيط باقى المديونية على 36 شهر بحد اقصى بدون فوائد.
4- اذا كانت المديونية كبيرة و تخص كبار المشتركين من الممكن ان يحصل المشترك على نسبة خصم من قيمة المديونية مقابل سداده كاملة مرة واحدة.
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