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لتجنب رفع العداد.. خطوات سداد مديونيات الكهرباء

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 10:39 ص
بوابة الفجر
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توفر شركات توزيع الكهرباء، للمواطنين الذين تراكمت عليهم الفواتير، طرق سداد المديونيات لشركات الكهرباء، وهم كالتالي:
 
1- يجب على المشترك تقديم طلب بشركة توزيع الكهرباء التابع لها لتقسيط المديونية.
 
2- سداد 25% من قيمة المديونية.
 
3- تقسيط باقى المديونية على 36 شهر بحد اقصى بدون فوائد.
 
4- اذا كانت المديونية كبيرة و تخص كبار المشتركين من الممكن ان يحصل المشترك على نسبة خصم من قيمة المديونية مقابل سداده كاملة مرة واحدة.

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