منة فضالي جمهورها بمناسبة عيد الأضحى





وجهت الفنانة منة فضالي رسالة تهنئة لجمهورها بمناسبه عيد الأضحى المبارك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت منة فضالي صوره جديده لها، ظهرت فيها وهي مرتديه فستان كت طويل باللون الأحمر ، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة، وعلقت عليها قائلا " عيد سعيد " .



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانه منه فضالي السينمائيةفيلم " زنزانه 7 " وهو من بطوله أحمد زاهر ، منه فضالي ، نضال الشافعي ، إيهاب فهمي ، عبير صبري ، ومن إخراج إبرام نشأت ، و إنتاج ايمن يوسف .