تعرف على خريطة الرحلات البحرية وأماكن التنزه بمرسى علم خلال أيام العيد

ننشر لكم قرائنا الكرام في السطور التالية، خريطة الرحلات البحرية وأماكن التنزه بمرسى علم في العيد، حيث يقصدها المواطنين المصريين في الأجازات والمناسبات المختلفة وخاصة فى الأعياد للتنزه والاستمتاع، وعن خريطة للرحلات البحرية والفسحة والتمتع بمرسى علم إليكم التالي:





خريطة الرحلات البحرية بمرسى علم

تأتى على رأس الرحلات البحرية بمدينة مرسى علم أماكن الزيارات بمحمية وادى الجمال أفضل المحميات الطبيعة، والتى تمتلك عددا كبيرا من الكائنات البحرية المختلفة، وتبدأ الزيارات بشاطئ شرم اللولى المصنف ضمن أفضل 10 شواطئ على مستوى العالم، حيث إنها من أفضل الشواطئ والذى يحتوى على مياه فيروزية وكذلك شواطئ رملية.





بحيرة النيزك الشهيرة

ومن ضمن الرحلات البحرية بمحمية وادى الجمال بحيرة النيزك الشهيرة والتى كذلك صنفت ضمن أفضل المزارات الطبيعية حول العالم، وهى منطقة يقص أهالى مرسى علم المحليين أنه سقط بها نيزك من السماء قديما فصلها عن البحر وأصبحت بحيرة النيزك وبها مياه فيروزية.





وتقع بحيرة النيزك على بعد 14 كيلو متر من جنوب مرسى علم وهى مقصد أساسى ومهم لجميع زوار المدينة من السياح والمواطنين المصريين، حيث إنها أحد المواقع الساحرة ليس فقط على أرض مصر ولكن فى العالم.





منطقة القلعان

وهناك منطقة القلعان وهى المنطقة الثالثة التى يمكن زيارتها بمحمية وادى الجمال بعد شاطئ شرم اللولى وتعد أفضل المناطق بالمحمية، حيث مشاهدة شجر المانجروف، وكذلك شرب " الجبنة " القهوة الخاصة بالسكان المحلليين بالغردقة، فتلك المنطقة تعد أفضل المناطق من حيث الراحة والإستجمام والمتعة والبيئة الطبيعية .





يمكن الفسحة في الثلاث مناطق بمحمية وادى الجمال بالكامل بمبلغ يبدأ 250 الى 300 جنيه للفرد ، ويمكن حجزها من مكاتب الحجز الخاصة بالرحلات البحرية بمدينة مرسى علم .





أهم الرحلات البحرية بمرسى علم

ومن الرحلات البحرية الهامة بمدينة مرسى علم والموطن الأساسى والمهم للسلاحف وحيوان عروس البحر الدوجنج، حيث إن تلك الشاطئ يعد أهم شاطئ به كائنات بحرية وتبلغ تذكرة دخوله 150 جنيها ، ويمكن قضاء يوم كامل بداخله وعمل سنوركلنج وكذلك سياحة ومشاهدة السلاحف وكذلك حيوان الدوجنج البحرى الثدي.





السباحة مع الدلافين

وأهم رحلة بحرية بمرسى علم وتعد من أكثر الرحلات فى مرسى علم وأغلى الرحلات لما تتضمنه من السباحة مع الدلافين فى محمية صمداى الشهيرة وكذلك تناول وجبة الغداء على متن لنش سياحى بعرض البحر ، حيث تبلغ تكلفتها من 600 إلى 650 جنيها .





محمية صمداى