محافظ الشرقية يتابع انتظام سير العمل بمستشفى المبرة بالزقازيق

زار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه الدكتور أحمدعبد المعطي نائب المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، المرضى بمستشفى المبرة بمدينة الزقازيق للإطمئنان عليهم وتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك، بحضور الدكتورجمال سلامة مدير فرع هيئة التأمين الصحي والأستاذ نبيل فاروق رئيس مركز مدينة الزقازيق.





تفقد المحافظ أقسام الإستقبال والطوارئ ووحدة الغسيل الكلوي بالمستشفي، مشددًا على ضرورة الإهتمام بالمتابعة المستمرة لأجهزة الغسيل الكلوي وكافة الأجهزة الطبية بالمستشفى وإجراء الصيانة الدورية لها طبقا لجدول الصيانة المحدد لكل جهاز ومتابعة شركات الصيانة في أداء عملها لضمان اجراء الصيانه المطلوبه وتقديم الخدمات الطبية اللازمة.





هنأ محافظ الشرقية المرضى وذويهم بعيد الأضحى المبارك متمنيًا لهم الشفاء العاجل.



