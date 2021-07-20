"القابضة الغذائية" تضخ يوميًا 100 طن لحوم السودانية و1500 خروف مذبوح

تضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال الشركة المصرية للحوم والدواجن تضخ يوميا ما يقارب 100 طن من اللحوم السودانية الطازجة لأكثر من 1500 منفذ موزعين بمحافظات الجمهورية.





وضخت الشركة المصرية للحوم والدواجن تضخ حوالي 1500 رأس من الخراف الحية المذبوحة يوميا لتلك المنافذ أيضا.





من جانبه أكد العميد محمود السعدني - رئيس مجلس أدارة الشركة المصرية للحوم والدواجن ان المجزر يقوم بالكشف الطبي اللازم على اللحوم عند وصولها للمجزر ، مشيرا إلى انها تأتي ببرادات من جنوب مصر بعد ذبحها بمجزر جنوب الوادي داخل الاراضي المصرية، واشار أنه تم الاستعانة بعدد كبير من العمال لتفريغ وتحميل تلك اللحوم وتوزيعها في برادات على السبع شركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية.





وأكد احمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة أن الدكتور علي المصيلحي يتابع يوميا ما يضخ من اللحوم الطازجة والخراف المذبوحة والخراف الحية بمنافذ التوزيع مؤكدا أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد شدد على الكشف الطبي على تلك اللحوم قبل صرفها لمنافذ التوزيع واكد كمال ان الدكتور علي المصيلحي يتابع يوميا ما يتم تنفيذه على الارض والتسهيلات المقدمة من الشركات لتقسيط الخراف الحية للمواطنين.