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وسط فرحة المواطنين.. ذبح الأضاحي في محال الجزارة بدمنهور (فيديو)

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 11:01 ص
بوابة الفجر
إسلام أمين
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شهدت محلات الجزارة في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لذبح الأضاحي تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، وحرص أصحاب المحلات على التواجد أمام محلاتهم لذبح الأضاحي وتقطيع اللحوم أمام المواطنين وسط حالة من البهجة والسرور.

وفي ذات السياق، تشهد المجازر الحكومية لذبح الأضاحي بمحافظة البحيرة إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث توافد المواطنين برفقة الأضحية على مجازر والتي تخضع لإشراف مديرية الطب البيطرى، وتم تزويدهم بأطباء بجانب الكوادر العاملة وذلك لاستيعاب أية زيادة في إعداد الذبائح، بالإضافة إلي توفير كافة لوازم الذبح والأحبار والأختام.

كان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، يرافقه الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد عمر بن الخطاب بمدينة دمنهور، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية ورجال الدين الإسلامي بالأوقاف والأزهر والوعظ.

وعقب إنتهاء الصلاة قام الدكتور محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف، بإلقاء خطبة العيد والذى أكد فيها أننا اليوم نحتفل بعيد الأضحى المبارك والذى يأتي بعد وقوف الحجيج بعرفات الركن الأعظم في الحج راجين رحمة الله ومغفرته بعد أن تساوى الجميع أمام الله عز وجل ليباهي بهم ملائكته،
كما أوضح وكيل الوزارة أن عيد الأضحى المبارك هو يوم التضحية والفداء، يوم الفرح والصفاء، يوم المكافأة من رب السماء للنبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل صاحبي الفضل والعطاء، وأن وطننا الغالي لهو أحوج ما يكون الآن إلى مضحين وفادِين من أوقاتهم ومن أموالهم ومن كل ما أعطاه الله لهم، حتى تنهض البلاد.

كما أكد وكيل وزارة الأوقاف على أن الدين الإسلامي قد شرع الأضحية لتكون مثالًا للتكافل بين الجميع وإسعاد الفقراء يوم العيد، وأن ديننا الحنيف قد حثنا على النظافة والطهر والحفاظ على الشوارع والبيئة وهو ما يجب أن نقوم به بعد ذبح الأضاحي وإستخدام جلودها في مصارفها الشرعية.

وكان وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، أكد أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرا أن إجمالي عدد المساجد التي ستقام بها صلاة العيد 12697 مسجد علي مستوي المحافظة.

كما أكد "أبوحطب" أنه سيتم التأكيد علي ارتداء المصلين للكمامة واصطحاب المصلية الشخصية مع مراعاة التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلي التشديد على تعقيم وتطهير المساجد بصفة دورية.
وسط فرحة المواطنين.. ذبح الأضاحي في محال الجزارة بدمنهور (فيديو)
وسط فرحة المواطنين.. ذبح الأضاحي في محال الجزارة بدمنهور (فيديو)
وسط فرحة المواطنين.. ذبح الأضاحي في محال الجزارة بدمنهور (فيديو)
وسط فرحة المواطنين.. ذبح الأضاحي في محال الجزارة بدمنهور (فيديو)
وسط فرحة المواطنين.. ذبح الأضاحي في محال الجزارة بدمنهور (فيديو)
وسط فرحة المواطنين.. ذبح الأضاحي في محال الجزارة بدمنهور (فيديو)
وسط فرحة المواطنين.. ذبح الأضاحي في محال الجزارة بدمنهور (فيديو)
وسط فرحة المواطنين.. ذبح الأضاحي في محال الجزارة بدمنهور (فيديو)
وسط فرحة المواطنين.. ذبح الأضاحي في محال الجزارة بدمنهور (فيديو)
وسط فرحة المواطنين.. ذبح الأضاحي في محال الجزارة بدمنهور (فيديو)
وسط فرحة المواطنين.. ذبح الأضاحي في محال الجزارة بدمنهور (فيديو)
وسط فرحة المواطنين.. ذبح الأضاحي في محال الجزارة بدمنهور (فيديو)
وسط فرحة المواطنين.. ذبح الأضاحي في محال الجزارة بدمنهور (فيديو)
وسط فرحة المواطنين.. ذبح الأضاحي في محال الجزارة بدمنهور (فيديو)
وسط فرحة المواطنين.. ذبح الأضاحي في محال الجزارة بدمنهور (فيديو)
وسط فرحة المواطنين.. ذبح الأضاحي في محال الجزارة بدمنهور (فيديو)
وسط فرحة المواطنين.. ذبح الأضاحي في محال الجزارة بدمنهور (فيديو)
وسط فرحة المواطنين.. ذبح الأضاحي في محال الجزارة بدمنهور (فيديو)
وسط فرحة المواطنين.. ذبح الأضاحي في محال الجزارة بدمنهور (فيديو)
وسط فرحة المواطنين.. ذبح الأضاحي في محال الجزارة بدمنهور (فيديو)

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كافل تطهير المساجد استعدادات عيد الأضحى

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