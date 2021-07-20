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حظر إصدار تصريح عمل أو تجديد إقامة بالأردن لمن لم يتلق لقاح كورونا

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 11:02 ص
بوابة الفجر
أحمد سامي
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تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بعمان- الأردن، حول صدور أمر من رئيس مجلس الوزراء الأردني بحظر إصدار أي تصريح عمل أو تجديد الإقامة السنوية لأي شخص لم يتلق الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة - في بيان اليوم الثلاثاء-: إن التقرير الذي تلقاها الوزير من طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، يأتي في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعا الملحق العمالي طلعت السيد، جميع العمال المصريين بسرعة تلقي الجرعة الأولى على الأقل، لإمكانية تجديد تصاريح العمل المهنية وخاصة في ظل فترة تصويب وقوننة الأوضاع الحالية.

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