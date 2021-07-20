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صلاح عبد الله لجمهوره :"عيدوا واتهنوا"

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 11:08 ص
بوابة الفجر
أروى حمدي
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تمنى الفنان صلاح عبد الله الشفاء العاجل لكل الفنانين والإعلاميين الذين تعرضوا لأزمة صحية خلال الفترة الماضية، كما حرص على تهنئة جمهوره بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

نشر صلاح عبد الله صورة لدلال عبد العزيز ، و ياسمين عبد العزيز ، والإعلاميه إيمان الحصري و الإعلامي وائل الإبراشي، وعلق عليها قائلاً:" صباح الخير صباح الجمال وكل عام ومصرنا بخير وكلنا في أفضل صحه وأحسن حال ، وعيدوا وإتهنوا". 

وتابع صلاح عبد الله قائلاً:"قادر كريم يشفيهم ويعافيهم ويشفي كل مريض ، وبالرضا يرزقنا ويسعدنا وعن كل سوء يبعدنا وبالزياره الحبيب يوعدنا آمين يارب العالمين "

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله الدرامية مسلسل " قصر النيل "، وهو من بطوله دينا الشربيني ، صلاح عبد الله ، أحمد خالد صالح ، صبري فواز ، محمود البزاوي ، ريهام عبد الغفور ، ومن إخراج خالد مرعي ، وتأليف محمد سليمان عبد المالك .

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