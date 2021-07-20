وزارة القوى العاملة تحيل 22 شكوى عمالية للقضاء بالإسماعيلية

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 885 شابًا، منهم 52 شابًا من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 2145 شابًا.



تلقى الوزير تقريرًا بذلك من أحمد جابر مدير المديرية، أشار فيه إلي أنه خلال يونيو الماضي، قامت المديرية باستخراج 758 شهادة قياس مستوى المهارة، و881 رخصة مزاولة المهنة، وتلقت 36 شكوى عمالية، تم تسوية 6 شكاوى منها وديًا، وتم تحويل 22 منها للقضاء، و8 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.



وأضاف أن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 70 ألف جنيه لـ 27 عاملًا، ووصل عدد المسجلين بالقاعدة لـ 4300 عامل غير منتظم.



وأشار إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 309 منشأت بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 16 محضرًا، بالإضافة إلى عقد ندوتين توعية للعمال حضرها 17 عاملا، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 92 منشأة، وتحرير 11 محضرًا للمنشآت المخالفة، وعقد 6 ندوات توعية فى نفس المجال، كما قامت بمتابعة 102 منشأة أخرى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



