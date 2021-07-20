مطار القاهرة يشهد نشاطا للرحلات الداخلية إلى المدن السياحية أول أيام العيد

يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، في أولى أيام عيد الأضحي المبارك، نشاطًا ملحوظا في الرحلات الداخلية، خاصة المتجهة منها الي المدن السياحية، حيث تسير الشركة الوطنية مصر للطيران 18 رحلة إلى كلا من شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، وأسوان، ومرسي علم، وبرج العرب.





ويبلغ عدد رحلات مصرللطيران علي مدار اليوم بجانب الرحلات الداخلية فهناك 44 رحلة دولية إلى كل من دبي، ندجامينا، لاجوس، دوالا، الدوحه، أثينا، لارناكا، لندن، دوسلدورف، نيويورك، ميلانو، روما، باريس، جنيف، إسطنبول، أبوظبي، برلين، موسكو، فيينا، امستردام، فرانكفورت، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، تنقل جميع هذه الرحلات 5604 راكبا، بالاضافة إلي رحلتين شحن جوي.





واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.



