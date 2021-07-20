Advertisements

آيتن عامر لجمهورها:" كل عيد وانتوا بخير"

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 11:17 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


حرصت الفنانة آيتن عامر على تهنئة جمهورها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت آيتن عامر صورة لها، وعلقت عليها قائلة :"كل عيد وانتوا بخير".

وفي سياق آخر شاركت آيتن عامر في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "كوفيد 25"، وهو بطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، عماد رشاد، ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ يومين

صفقة جديدة تقترب من الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

منذ حوالي 19 ساعة

"فبركة".. مفاجأة عن الملء الثاني للسد الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

منذ حوالي 11 ساعة

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

بيليه يختار أفضل 10 لاعبين في التاريخ

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - مجزرة في الأهلي.. موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين

منذ حوالي 17 ساعة

قرار عاجل من الخطيب بشأن موسيماني

منذ حوالي 16 ساعة

الكشف عن أقرب المرشحين للانضمام للأهلي خلال الانتقالات الصيفية القادمة

منذ أقل من ساعة

تعرف على موعد آذان المغرب والإفطار يوم وقفة عرفات

منذ حوالي 22 ساعة

موعد آذان المغرب وإفطار يوم عرفة في محافظات جمهورية مصر العربية

منذ حوالي 18 ساعة

الرئيس السيسي يرسل فريقًا طبيًا لمتابعة الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

منذ يوم

عاجل.. صفقة مفاجئة على رادار الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

12:59 ص

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

02:27 ص

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

02:59 م

عاجل - مجزرة في الأهلي.. موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين

07:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان