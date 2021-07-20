آيتن عامر لجمهورها:" كل عيد وانتوا بخير"





وفي سياق آخر شاركت آيتن عامر في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "كوفيد 25"، وهو بطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، عماد رشاد، ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

حرصت الفنانة آيتن عامر على تهنئة جمهورها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".نشرت آيتن عامر صورة لها، وعلقت عليها قائلة :"كل عيد وانتوا بخير".