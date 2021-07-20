الكشف عن أقرب المرشحين للانضمام للأهلي خلال الانتقالات الصيفية القادمة

أصبح الأوروجوياني جاستين سيرينو لاعب فريق صن داونز الجنوب أفريقي أقرب المرشحين للانضمام للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية والقادمة.









وحسب مصدر مسؤول بالأهلي في تصريحات خاصة للفجرا لرياضي، أن موسيماني يرغب في التعاقد مع اللاعب الأوروجوياني في الصيف القادم، مؤكدا أن المدرب الجنوب أفريقي لم يطلب التعاقد مع أي لاعب سوا سيرينو.









وأضاف، أن سبب تعطل صفقة سفيان رحيمي لاعب الرجاء هو المقابل النادي الكبير الذي حدده الفريق المغربي مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب حيث عرض الأهلي مليوني ونصف دولار، لكن إدارة الرجاء حددت 5 مليون جنيه مقابل رحيل رحيمي.









ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء استعدادا لمباراة البنك الأهلي المقرر لها الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.