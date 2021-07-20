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جودوي كروز يفوز على روزاريو سنترال في الدوري الأرجنتيني

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 11:21 ص
بوابة الفجر
وكالات
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قلب جودوي كروز تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على ضيفه روزاريو سنترال، ضمن منافسات المرحلة الأولى من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم.


وتقدم ميلتون كاراجيليو لروزاريو في الدقيقة 49، قبل أن يدرك برونو لييس التعادل لجودوي كروز في الدقيقة 64.
وفي الدقيقة 80 أضاف إيزكيل بولود الهدف الثاني لجودوي كروز.


وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها، تعادل سنترال كوردوبا مع ضيفه بانفيلد 1-1.


وتقدم جوليانو جالوبو لبانفيلد في الدقيقة 21، قبل أن يدرك ميلتون خيمنيز التعادل لسنترال كوردوبا في الدقيقة 43 من ضربة جزاء.

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كره القدم روزاريو سنترال في الدوري الأرجنتيني الدوري الأرجنتيني

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