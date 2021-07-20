محافظ قنا يزور مستشفى نجع حمادي ويهنئ المرضى بعيد الأضحى

أجرى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا زيارة تفقدية للمقر المؤقت لمستشفى نجع حمادى العام بقرية بهجورة، لتقديم التهنئة للمرضى بمناسبة عيد الأضحى المبارك والاطمئنان على حالتهم الصحية، وكذلك للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، رافقه العقيد محمد غنيم نائب المستشار العسكرى للمحافظة، والدكتور راجى تواضروس وكيل وزارة الصحة، وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



واطمأن المحافظ على حالة المرضى الصحية ومستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، متمنيا الشفاء العاجل لهم، موجها بضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم حتى تمام شفائهم.



ومن جانبهم عبّر المرضى عن سعادتهم بزيارة المحافظ لهم، داعين الله أن يحفظ مصر قيادةً وشعبا وينعم عليها بالأمن والاستقرار.



كما تفقد محافظ قنا أقسام المستشفى للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المرضى على مدار اليوم، والاطمئنان على توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية اللازمة لحالات الطوارئ، وكلف المسئولين بمتابعة مخزون الأدوية والمستلزمات لضمان عدم حدوث أى نقص بها.