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محافظ القليوبية يشارك الأطفال الأيتام والمسنين والمرضى فرحتهم بعيد الأضحى المبارك

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 11:29 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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هنأ اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، الأطفال الأيتام بعيد الأضحى المبارك، بمؤسسة البنين والبنات بمدينة بنها، مقدما لهم الهدايا العينية والمادية.

واستمع المحافظ لمشاكلهم ومطالبهم، مؤكدًا حرصه على توفير الدعم الكامل لكل الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألوا جهدا في توفير الدعم الكامل لهم من خلال العمل على دمجهم بالمجتمع، فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، فيما عبر الأيتام عن سعادتهم بتلك الزيارة التى أدخلت الفرحة عليهم متمنين تكرارها دائمًا.

وحرص المحافظ على الجلوس مع الاطفال، واطمأن على أحوالهم ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، كما اطمأن من المسئولين على توفير كل الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التي يحتاجون إليها موجها بحسن معاملتهم وتوفير جميع متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم.

ثم توجه الهجان عقب ذلك لتقديم التهنئة للسيدات والرجال نزلاء دار المسنين بمدينة بنها تقديرا لمكانتهم الكبيرة وتضحياتهم، وقدم لهم بعض الهدايا الرمزية، ووجه القائمين على الدار تلبية أي متطلبات لهم كما قام الهجان بتوفير عدد من المفروشات والملابس اللازمة للمعيشة بالدار.

وأشار المحافظ، إلى أنه يحرص على التواجد معهم في هذا اليوم تقديرا لهم، مؤكدًا على قيامهم بأداء رسالتهم على الوجه الأكمل تجاه أبنائهم والمجتمع، كما كرم عدد من آباء الدار، مشيرًا إلى أهمية دور الأب ورسالته السامية تجاه أبنائه والمجتمع.

وإستكمل المحافظ جولته بزيارة المرضى بمستشفى بنها التعليمي بمدينة بنها، حيث قدم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك داعيا المولى عز وجل أن يشفيهم، كما استمع لمشاكلهم ووجه بحلها فورا والعمل على راحتهم حتى تمام الشفاء.

ومن جانبه قدم محافظ القليوبية التهنئة لشعب القليوبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء وأن يعيد علينا وعلى الشعب المصري هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

شارك في الجولة، مجدي حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس علي عبدالستار رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
محافظ القليوبية يشارك الأطفال الأيتام والمسنين والمرضى فرحتهم بعيد الأضحى المبارك
محافظ القليوبية يشارك الأطفال الأيتام والمسنين والمرضى فرحتهم بعيد الأضحى المبارك
محافظ القليوبية يشارك الأطفال الأيتام والمسنين والمرضى فرحتهم بعيد الأضحى المبارك
محافظ القليوبية يشارك الأطفال الأيتام والمسنين والمرضى فرحتهم بعيد الأضحى المبارك
محافظ القليوبية يشارك الأطفال الأيتام والمسنين والمرضى فرحتهم بعيد الأضحى المبارك
محافظ القليوبية يشارك الأطفال الأيتام والمسنين والمرضى فرحتهم بعيد الأضحى المبارك
محافظ القليوبية يشارك الأطفال الأيتام والمسنين والمرضى فرحتهم بعيد الأضحى المبارك
محافظ القليوبية يشارك الأطفال الأيتام والمسنين والمرضى فرحتهم بعيد الأضحى المبارك

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