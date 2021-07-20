جنوب إفريقيا: اعتقال 6 أشخاص بتهمة التحريض على الشغب

أعلنت السلطات فى جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، اعتقال ستة أشخاص، بتهمة التحريض على أعمال الشغب الأخيرة.

ويواجه لمعتقلون، اتهامات بالتحريض على ارتكاب أعمال عنف عامة، وفقًا للقائمة بأعمال الوزير فى رئاسة الجمهورية، خومبودزو نتشافينى.

وأضافت خومبودزو نتشافينى، أنها تتوقع حدوث المزيد من الاعتقالات قريبًا.

وخلال أسبوع، قتل أكثر من 200 شخص من أعمال العنف والنهب فى أعقاب سجن الرئيس السابق جاكوب زوما.